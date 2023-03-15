Reuters: Samsung инвестирует $230 млрд в производство чипов в Южной Корее

Проект по созданию одного из крупнейших в мире производственных центров стал частью инвестиционного плана компании на $421,7 млрд

СЕУЛ, 15 марта. /ТАСС/. Компания Samsung инвестирует 300 трлн вон ($230 млрд) в изготовление чипов в Южной Корее в рамках государственной программы по развитию индустрии микросхем. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

Проект по созданию одного из крупнейших в мире производственных центров - часть обнародованного в среду инвестиционного плана Samsung на сумму 550 трлн вон ($421,7 млрд). Речь идет о пяти заводах по производству полупроводников, а также привлечении до 150 производителей материалов, деталей и оборудования.

"[Мы] должны поддерживать частные инвестиции" в этой сфере, заявил в среду президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Он добавил, что правительство "должно предоставить места для размещения предприятий, технологии, квалифицированную рабочую силу и налоговые льготы".

Стратегия Сеула направлена на расширение налоговых льгот и поддержку конкурентоспособности высокотехнологичных секторов, включая производство чипов, дисплеев и аккумуляторов, отмечается в сообщении.