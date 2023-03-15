Законопроект о штрафах за утечку персональных данных могут начать рассматривать в апреле

Глава Минцифры Максут Шадаев подчеркнул, что финальная версия документа уже готова

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Минцифры РФ рассчитывает, что законопроект об оборотных штрафах за утечку персональных данных начнут рассматривать в апреле на комитете Госдумы по информационным технологиям. Об этом сообщил глава министерства Максут Шадаев в ходе заседания комитета.

"Законопроект об ответственности за утечку персональных данных начнём рассматривать в апреле на комитете", - сказал министр.

Он подчеркнул, что финальная версия документа уже готова.

Шадаев в начале февраля заявлял, что текст законопроекта об оборотных штрафах за утечку персональных данных планируется согласовать до конца февраля. Министр 6 февраля говорил, что в разрабатываемый законопроект об оборотных штрафах за утечку персональных данных вносятся финальные правки. В декабре 2022 года он сообщал, что министерство подготовило соответствующий законопроект, согласно которому штраф может составить до 3% от оборота компании.