СФ ратифицировал соглашение с Абхазией о признании судебных решений по экономическим делам

Соглашение вступит в силу через 30 дней с момента получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами всех необходимых внутригосударственных процедур

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон о ратификации соглашения между Россией и Абхазией о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам.

Документ был подписан в Санкт-Петербурге 29 июня 2022 года и внесен на ратификацию в Госдуму 25 февраля 2023 года президентом РФ Владимиром Путиным.

Соглашение определяет, что стороны взаимно признают и приводят в исполнение вступившие в законную силу решения судов и международных коммерческих арбитражей по спорам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельность. При этом признание и приведение в исполнение решений по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, не предусматривается. В документе также перечисляются основания для отказа в признании и принудительном исполнении судебного решения.

Соглашение вступит в силу через 30 дней с момента получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами всех необходимых внутригосударственных процедур. Заключается документ бессрочно, однако прекращает свое действие по истечении 180 дней с даты получения письменного уведомления одной из сторон о намерении прекратить действие соглашения.