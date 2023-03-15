СФ одобрил закон о прекращении дел о налоговых преступлениях при уплате недоимки

Максимальный срок лишения свободы, предусмотренный за уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов, сокращается с шести до пяти лет

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон о прекращении или отказе в возбуждении уголовного дела по налоговым преступлениям при уплате в полном объеме недоимки, пеней и штрафов.

Закон расширяет в Уголовно-процессуальном кодексе РФ перечень оснований для отказа в возбуждении уголовного дела или для его прекращения. Так, согласно документу, уголовное дело не может быть возбуждено, а уже возбужденное дело подлежит прекращению в случае уплаты в полном объеме недоимки, пеней и штрафов в соответствии с законодательством о налогах и сборах и законодательством об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

В Уголовный кодекс РФ вносятся изменения, направленные на смягчение ответственности за ряд преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и иных обязательных платежей. Так, максимальный срок лишения свободы, предусмотренный за уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов, подлежащих уплате организацией, сокращается с шести до пяти лет. Такое же снижение предусмотрено и в статье о неисполнении обязанностей налогового агента.

Как отметил первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Полетаев, закон подготовлен в рамках исполнения поручения президента РФ и направлен на либерализацию уголовной ответственности по ряду экономических преступлений.