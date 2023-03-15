Комитет Думы поддержал освобождение от страховых взносов военных пенсионеров, ведущих ИП

При этом инициатива предоставляет право добровольной уплаты взносов на обязательное пенсионное страхование

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов в среду рекомендовал палате принять в первом чтении правительственный законопроект, предлагающий освободить от уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование военных пенсионеров, которые уже получают пенсию за выслугу лет и в настоящее время одновременно являются индивидуальными предпринимателями (ИП), арбитражными управляющими или нотариусами.

Как отмечается в пояснительной записке, инициатива разработана во исполнение постановления Конституционного суда РФ. Законопроектом предлагается освободить от уплаты страховых взносов "не только адвокатов, но и индивидуальных предпринимателей, арбитражных управляющих, нотариусов, занимающихся частной практикой, являющихся получателями пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидности". При этом инициатива предоставляет указанным лицам из числа военных пенсионеров право добровольной уплаты взносов на обязательное пенсионное страхование.

Согласно пояснительным материалам, распространение на этих лиц "механизма добровольного вступления в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию" позволит не только засчитывать периоды уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в страховой стаж, но и "самостоятельно определять таким лицам размер добровольно уплачиваемых страховых взносов".