Бизнес намерен вложить 1 млрд рублей в благоустройство сочинских пляжей в 2023 году

Глава администрации города Алексей Копайгородский сообщил, что на всех пляжах курорта обеспечат безбарьерную среду и высокий уровень безопасности

СОЧИ, 15 марта. /ТАСС/. Пляжи Сочи к началу лета благоустроят во всех районах курорта. Как сообщили в пресс-службе администрации города в среду, бизнес намерен вложить в проекты благоустройства около 1 млрд рублей.

"60 инициативных проектов от пользователей пляжных территорий поступили в администрацию. В общей сложности они вместе могут вложить 1 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.

Глава администрации Сочи Алексей Копайгородский в среду проверил ход благоустройства пляжа "Мандарин" в Адлерском районе города. "На 250 м береговой полосы здесь разместятся новые игровые и детские площадки, бассейн. Будет проведено озеленение, обновлены коммуникации по экостандартам. Зона пляжного отдыха, конечно, будет сохранена и максимально расширена. В реализацию проекта вложено уже 300 млн рублей", - написал Копайгородский в Telegram-канале.

В Центральном районе города к 1 июня завершатся работы на пляже "Остров" в устье реки Сочи, сообщается на сайте городской администрации. В прошлом году он был благоустроен, в этом сезоне будет выполнено озеленение. В Хостинском районе Сочи в ближайшие два года изменится территория пляжей "Волна" и "Кристалл". Также обновляется пляж санатория "Лазаревское".

Как отметил глава администрации, к проектам благоустройства пляжей предъявляются высокие требования. На всех пляжах курорта к новому сезону должны быть обеспечены безбарьерная среда и высокий уровень безопасности.

Сочи - один из самых популярных российских курортов. В летний сезон гости предпочитают морской и санаторно-курортный отдых в прибрежной зоне. В зимний период наиболее популярны среди туристов горнолыжные курорты.