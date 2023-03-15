Кабмин внес в Госдуму законопроект о включении продуктов публичных IT-компаний в реестр ПО

Как сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, компании, которые торговались на бирже, были лишены возможности внесения своего продукта в реестр

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Правительство одобрило и внесло в Госдуму законопроект о включении продуктов IT-компаний, акции которых торгуются на российской бирже, в реестр российского ПО. Об этом сообщил в ходе заседания комитета Госдумы по информационным технологиям глава Минцифры Максут Шадаев.

"Правительством уже рассмотрен, одобрен и внесен в Госдуму законопроект об изменении правил включения продуктов в реестр российского ПО", - сказал министр.

Шадаев пояснил, что компании, которые торговались на бирже, были лишены возможности внесения своего продукта в реестр, потому что сейчас действует жесткое требование о принадлежности более 50% акций компании российским лицам. "Если компания торгуется на бирже, соответственно, она не имела такой возможности. Мы урегулировали это", - добавил он.