Счетная палата выявила в 2022 году нарушений на сумму 885,6 млрд рублей

В денежном выражении наибольшая доля приходится на нарушения требований к бюджетному учету и бюджетной, бухгалтерской отчетности

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Счетная палата по итогам проверок, проведенных в 2022 году, выявила 4 447 нарушений и недостатков на общую сумму 885,6 млрд рублей. Об этом говорится в отчете о работе контрольного ведомства по итогам прошлого года.

"В 2022 году Счетная палата завершила 338 мероприятий. По итогам этих проверок выявлено 4 447 нарушений и недостатков на общую сумму 885,6 млрд рублей. В денежном выражении наибольшая доля приходится на нарушения требований к бюджетному учету и бюджетной, бухгалтерской отчетности - 705 фактов нарушений на сумму 736,5 млрд рублей, или 83,2 %", - отмечается в документе.

Инспекторами Счетной палаты также возбуждено 93 дела об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых к ответственности привлечено 66 должностных лиц. Кроме того, в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и бюджет Союзного государства обеспечен возврат средств в сумме 8,85 млрд рублей.

Согласно оперативному анализу ведомства, особенностью исполнения федерального бюджета в 2022 году стало существенное увеличение объема расходов по сравнению с предыдущим годом на 6,4 трлн рублей, или на 25,7%, при этом уровень их исполнения удалось сохранить в рамках прошлогоднего показателя.

Вместе с тем, в связи с необходимостью преодоления последствий санкционного давления и рядом других причин объем межбюджетных трансфертов регионам увеличен по сравнению с 2021 годом на 0,3 трлн рублей, а уровень их исполнения составил 99,9% показателя сводной бюджетной росписи с изменениями и является наибольшим показателем за последние семь лет.

В 2022 году проведено семь контрольных (в том числе три - в рамках контроля исполнения бюджета) и шесть экспертно-аналитических мероприятий. Приоритетными в работе направления были вопросы, связанные с антикризисными мерами в сфере закупок, газификацией субъектов и энергетическим переходом.

Одним из наиболее значимых мероприятий стал анализ антикризисных мер в сфере закупок, принятых в 2020 году в целях преодоления сложной экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

"Он показал, что принятые правительством меры поддержали работоспособность контрактной системы в период пандемии и внесли свой вклад в решение задачи бесперебойного обеспечения потребителей необходимыми товарами и услугами", - говорится в отчете.

Продовольственная независимость

В сфере АПК приоритетное внимание было уделено вопросам обеспечения продовольственной независимости. Согласно данным контрольного ведомства, проверка выявила нарушения при распределении субсидий между регионами, в том числе некорректное определение размера господдержки.

"По отдельным направлениям господдержки было отмечено отсутствие установленных показателей результативности использования субсидии, что не позволяет оценить эффективность ее применения", - отмечает Счетная палата.

Более четкие прогнозы

В ходе проведения мероприятий проанализированы среднесрочные прогнозы Минэкономразвития России и Банка России. Как и годом ранее, в отношении среднесрочного прогноза Минэкономразвития России основные замечания касались характеристик вариантов прогноза и обоснованности основных прогнозных показателей.

"Была отмечена целесообразность более четкого разделения базового и консервативного вариантов, важность разработки стресс-сценария и необходимость представления наиболее полного набора рисков для каждого варианта прогноза. При этом прогноз Банка России более тщательно учитывал риски и имел большую вариативность", - говорится в отчете Счетной палаты.