Более 12 млрд рублей привлекли МСП-разработчики ПО и IT-компании с господдержкой

По данным Корпорации МСП, одновременно увеличилось число выданных кредитов - с 195 в 2021 году до 875 в 2022 году

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Более 12 млрд рублей привлекли малые и средние предприятия из сферы разработки ПО и IT-компании с помощью господдержки, говорится в сообщении Корпорации МСП.

"Почти в три раза увеличился за год объем господдержки, предоставленной малым и средним предприятиям в сфере разработки компьютерного программного обеспечения и консультаций в этой сфере и деятельности в IT-области. По итогам 2022 года такие предприятия привлекли 12 млрд рублей с использованием механизма гарантий и поручительств Национальной гарантийной системы (НГС) в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова", - отмечается в сообщении.

Одновременно увеличилось число выданных кредитов - с 195 в 2021 году до 875 в 2022 году.

"Одно из стратегических направлений работы Корпорации МСП - переход от объемов поддержки к росту числа ее получателей. Достичь кратного прироста количества выданных кредитов по итогам 2022 года удалось в том числе благодаря совершенствованию гарантийного механизма. Также весь прошлый год мы активно занимались расширением возможностей механизма "зонтичных" поручительств, которые мы предоставляем предпринимателям при отсутствии или нехватке залогового имущества. Параллельно с Минэкономразвития был изменен подход к требованиям по работе региональных гарантийных организаций", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, которого цитирует пресс-служба корпорации.

В числе регионов-лидеров по объемам финансовой поддержки малого и среднего IT-бизнеса, помимо Москвы (6,2 млрд рублей) и Санкт-Петербурга (1 млрд рублей), вошел Татарстан (980 млн рублей). В топ-5 субъектов РФ также вошли Пермский край (532 млн рублей) и Орловская область (353 млн рублей). Нулевые показатели поддержки были зафиксированы в Камчатском крае, Новгородской области, Забайкальском крае, Чукотском автономном округе, Республике Ингушетия, Карачаево-черкесской республике, а также Амурской, Курской и Липецкой областях.

Национальная гарантийная система, оператором которой выступает Корпорация МСП, помогает предпринимателям получать банковское финансирование при помощи гарантий и поручительств, если нет залога или его недостаточно. За ними можно обратиться в банки-участники механизма "зонтичных" поручительств Корпорации МСП и региональные гарантийные организации.