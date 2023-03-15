Кипрские экономисты не видят опасности банковского кризиса в Европе в свете краха SVB

Профессор финансов и науки управления Кипрского университета Ставрос Зениос при этом призвал внимательно следить за ситуацией

НИКОСИЯ, 15 марта. /ТАСС/. Риск возникновения банковского кризиса в Европе в свете краха американских Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank минимален, хотя за ситуацией необходимо внимательно следить. Такого мнения придерживаются кипрские специалисты.

"Риск распространения проблемы на Европу минимален. Первая оценка заключается в том, что первая волна финансового воздействия главным образом касается других небольших банков, которые имели дела с SVB, а также с сектором венчурного капитала и стартапов, - заявил профессор финансов и науки управления Кипрского университета Ставрос Зениос, слова которого приводит газета Cyprus Mail. - В конце концов, это то, за чем мы должны следить, и я не вижу непосредственных рисков заражения в Европе".

Его коллега, профессор экономики Университета Кипра Софронис Клиридис, также не видит риска распространения проблемы на Европу, хотя полагает, что крах SVB, а также последующее падение Signature Bank должны заставить центральные банки пересмотреть свою политику повышения процентных ставок в качестве меры борьбы с инфляцией. По его мнению, если вмешательство властей США увенчается успехом и рынки успокоятся, то ситуация может быть урегулирована раньше, чем ожидалось.

В свою очередь руководитель отдела управления рисками аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC) на Кипре Андреас Иосиф заявил, что крах SVB и его последствия вряд ли можно сравнивать с финансовым кризисом 2008 года, который привел к падению одной из крупнейших на тот момент американских инвестиционных компаний Lehman Brothers.

"Многие финансовые аналитики не ожидают, что это банкротство серьезно повлияет на более широкий банковский сектор. SVB была большой, но с особыми характеристиками, поскольку она в основном обслуживала технологический сектор и была ориентирована именно на эти компании. В прошлом году технологическая отрасль понесла убытки, что отразилось на стоимости акций крупнейших технологических гигантов, а также на их финансовых результатах, - сказал Иосиф. - Поэтому концепция диверсификации, один из фундаментальных принципов управления рисками, становится как никогда актуальной. Другие крупные банки успешно реализуют политику диверсификации с использованием различных отраслей, что снижает вероятность банкротства при неблагоприятных сценариях в той или иной отрасли".

Эксперт пояснил, что последний раунд стресс-тестов, проведенных Федеральной резервной системой США в крупнейших банках страны, показал, что в условиях глубокой рецессии у банков есть необходимые инструменты, чтобы справиться с ситуацией.

Банкротства SVB и Signature Bank

10 марта департамент финансовой защиты американского штата Калифорния объявил о банкротстве Silicon Valley Bank. Один из ведущих кредиторов технологических предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. Как отметила телекомпания CNN, это стало самым крупным банкротством банка в США со времени финансового кризиса 2008 года. SVB был передан под управление Федеральной комиссии по страхованию вкладов. Через два дня последовало банкротство нью-йоркского Signature Bank.

SVB передан под управление Федеральной корпорации по страхованию вкладов. Остаток его капитала будет использован для компенсации вкладчикам и погашения задолженности перед кредиторами. Корпорация страхует вклады на сумму до $250 тыс., но около 85% физических и юридических лиц, которые пользовались услугами SVB, имели на своих счетах значительно большие суммы.