Трутнев призвал Улан-Удэнский авиазавод осваивать выпуск новых типов вертолетов

В частности, предприятие может начать изготавливать вертолеты с толкающими и тянущими винтами, считает полпред президента России в ДФО

УЛАН-УДЭ, 15 марта. /ТАСС/. Улан-Удэнский авиационный завод (входит в холдинг "Вертолеты России") должен освоить выпуск новых типов вертолетов, считает вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Что сегодня в отношении завода хочется? Хочется новой продукции. Хорошо делают Ми-8 на Улан-Удэнском заводе? Хорошо. Но у нас в России нет вертолетов малого класса, куда-то пропал VRT-500", - сказал он журналистам в среду.

По словам Трутнева, техническая документация на этот малый вертолет была продана. "Кто принял такое решение? Правительство ничего такого не принимало, я не знаю, что это такое. Разобраться надо", - добавил вице-премьер.

В качестве примера новой продукции, которую могло бы освоить предприятие, Трутнев привел вертолеты с толкающими и тянущими винтами. "Нам, как самой большой стране мира, такие вертолеты нужны, которые бы летали на 1,5 тыс. км и двигались на скорости за 400 км/ч", - отметил он.

Во вторник на предприятии побывал президент России Владимир Путин. Глава государства оценил продукцию завода, его производственные мощности и встретился с коллективом.

Авиазавод в Улан-Удэ

Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) - одно из производственных предприятий холдинга "Вертолеты России", основанное в 1939 году. В настоящее время У-УАЗ производит вертолеты серии Ми-8/17 разработки Московского вертолетного завода имени М. Л. Миля: гражданские модели серии Ми-8АМТ и Ми-171, военные Ми-8АМТШ и Ми-171Ш, а также новый модернизированный вертолет Ми-171А2. За 80 лет существования на У-УАЗ построили более 8,5 тыс. летательных аппаратов. Продукция поставляется государственным и коммерческим заказчикам в России и за рубежом, эксплуатируется в более чем 40 странах. Авиазавод имеет современный летно-испытательный комплекс, в состав которого входит аэродром со взлетной полосой, способной принимать практически все существующие типы авиатехники.