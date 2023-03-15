Пекин призвал Лондон обеспечить недискриминационную среду для компаний из всех стран

Национальный центр кибербезопасности Великобритании ранее начал проверку приложения TikTok, чтобы определить, создает ли оно угрозу для надежности хранения данных пользователей

ПЕКИН, 15 марта. /ТАСС/. Китай призывает Великобританию соблюдать принципы честной конкуренции, отказаться от злоупотребления концепцией национальной безопасности и предоставить прозрачную и недискриминационную деловую среду для компаний из всех стран. Так официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в среду на брифинге прокомментировал проверку Британским центром кибербезопасности приложения TikTok, принадлежащего китайской компании ByteDance.

"Мы призываем соответствующие страны признать объективные факты, надлежащим образом соблюдать правила рыночной экономики и принципы честной конкуренции, не обобщать и не злоупотреблять концепцией национальной безопасности и предоставить предприятиям из всех стран мира справедливую, прозрачную и недискриминационную деловую среду", - сказал дипломат.

Во вторник замглавы МВД Великобритании Том Тугендхат заявил, что Национальный центр кибербезопасности Великобритании начал проверку приложения для смартфонов TikTok, чтобы определить, создает ли оно угрозу для надежности хранения данных пользователей. Он также не исключил возможности введения запрета на использование TikTok в том или ином виде, подчеркнув, что разные страны выбирают различные подходы к этому вопросу.

10 марта стало известно, что Бельгия запретила должностным лицам высшего ранга использовать TikTok на смартфонах и других служебных электронных устройствах. Еврокомиссия, Совет ЕС и Европарламент также запретили всем своим служащим использовать это приложение на служебных смартфонах, объясняя это опасением кибершпионажа со стороны Китая. Законопроект о запрете соцсети обсуждается сейчас Конгрессом США. TikTok входит в число более чем 200 разработанных в КНР мобильных приложений, заблокированных в Индии, по утверждениям властей, в связи с угрозой национальной безопасности и конфиденциальности пользователей.