"Объединенная чайная компания" подала в ФАС ходатайство о приобретении активов Ekaterra

Ekaterra ранее заявила о том, что чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться в России к концу 2022 года, и вскоре после этого компания прекратит их продажу и дистрибуцию

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила от ООО "Объединенная чайная компания" ходатайство о приобретении активов Ekaterra в России. Об этом говорится в базе данных службы.

"В ФАС России поступило на рассмотрение ходатайство ООО "Объединенная чайная компания" о даче предварительного согласия антимонопольного органа на совершение сделки по приобретению основных производственных средств и нематериальных активов ООО "Экатерра", - отмечается в документе.

"Объединенная чайная компания" работает на российском рынке с 1998 года. Компания выпускает чай брендов Eastford, Berryford, Kama Sutra, "Зеленый стандарт".

Ранее компания Ekaterra заявила о том, что чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться в РФ к концу 2022 года, и вскоре после этого компания прекратит их продажу и дистрибуцию. О подаче заявки 15 марта написала газета "Коммерсантъ".