В Белоруссии в условиях санкций нашли новые маршруты поставок запчастей для медтехники

Министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич уточнил, что такие маршруты заработают уже в текущем полугодии

МИНСК, 15 марта. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Белоруссии в условиях западных санкций организовало альтернативные маршруты поставок запчастей для медицинской техники. Об этом в среду сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

"Есть логистические проблемы. Когда мы закупаем импортное оборудование, у нас в той или иной степени возникают вопросы поставки запасных частей, особенно из недружественных нам стран, - приводит слова министра агентство БелТА. - Поэтому мы нашли партнеров, которые позволяют нам этот вопрос в этом году закрыть".

Министр уточнил, что такие маршруты заработают уже в текущем полугодии. Министр также сообщил, что в китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" под Минском планируется не только локализовывать производство медицинской техники, но и организовывать ее обслуживание.

"Сейчас вся страна в полной мере закрыта так называемыми кругами золотого часа, когда пациента в течение не более часа могут доставить в центр, где есть компьютерный томограф, чтобы провести диагностику и оказать квалифицированную медпомощь", - отметил он.

Ранее в Минздраве говорили о задержке на фоне санкций поставок в республику медицинской техники из-за рубежа, поэтому ведется активная работа по решению вопроса технического оснащения медучреждений страны. Помимо переговоров с имеющимися поставщиками, Минздрав проводил работу по закупке медоборудования в других странах, например, в Китае.