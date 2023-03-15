МЭА сохранило прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2023 году на уровне 2 млн б/с

По данным агентства, восстановлению будет способствовать рост числа авиаперевозок и увеличение сдерживаемого ранее спроса в Китае

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2023 году на 2 млн баррелей в сутки (б/с), до рекордных 102 млн б/с, следует из отчета МЭА.

Восстановлению будет способствовать рост числа авиаперевозок и увеличение сдерживаемого ранее спроса в Китае, отмечается в документе.

По прогнозу агентства, в первом квартале рост спроса составит 710 тыс. б/с, а к концу года, в четвертом квартале, вырастет до 2,6 млн б/с. В четвертом квартале 2022 года показатель снизился на 80 тыс. б/с.