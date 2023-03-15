В МЭА заявили, что предложение нефти в мире вырастет в 2023 году на 1,6 млн б/с

По прогнозам агентства, это произойдет за счет стран, не входящих в ОПЕК+

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Мировое предложение нефти в 2023 году увеличится на 1,6 млн баррелей в сутки (б/с) за счет стран, не входящих в ОПЕК+. Такой прогноз содержится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

По прогнозам агентства, страны, не входящие в ОПЕК+, обеспечат достаточный рост добычи для удовлетворения спроса в первом полугодии 2023 года, но не достаточный во втором полугодии, когда сезонные тенденции и восстановление экономики Китая приведут к росту спроса до рекордных уровней.