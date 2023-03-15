МЭА прогнозирует профицит мирового рынка нефти в I полугодии

По прогнозам агентства, мировой спрос на нефть в 2023 году вырастет до рекордных 102 млн б/с

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Мировой рынок нефти в первом полугодии 2023 года будет профицитным, несмотря на сокращение добычи нефти в России в марте. Такой прогноз содержится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

По прогнозам агентства, наращивание запасов ослабит напряженность, однако рынок столкнется с дефицитом во втором полугодии, когда, как ожидается, Китай доведет мировой спрос на нефть до рекордного уровня.

Ожидается, что мировой спрос на нефть в 2023 году вырастет на 2 млн б/с, до рекордных 102 млн б/с, в то время как мировое предложение нефти в 2023 году вырастет на 1,6 млн б/с за счет стран, не входящих в ОПЕК+, отмечается в отчете.