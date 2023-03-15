В МЭА заявили, что доходы России от нефтяного экспорта в феврале снизились на $2,7 млрд

По данным агентства, физический объем российского нефтяного экспорта уменьшился на 500 тыс. баррелей в сутки по сравнению с январем

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Физический объем российского нефтяного экспорта в феврале 2023 года уменьшился на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с январем, до 7,5 млн б/с. Доходы от экспорта сократились на $2,7 млрд, до $11,6 млрд, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

По данным МЭА, поставки в Европу из РФ снизились на 760 тыс. б/с, до 580 тыс. б/с. При этом агентство отмечает, что поставки в Китай и Индию также сократились, в то время как поставки, пункт назначения которых неизвестен, выросли на 600 тыс. б/с, до 800 тыс. б/с.

По подсчетам МЭА, доходы уменьшились на 42% в годовом сравнении.

Согласно данным агентства, Россия в феврале немного увеличила добычу нефти (без учета газового конденсата) - на 13 тыс. б/с, до 9,91 млн б/с. Налоговые поступления от российской нефтяной отрасли в феврале выросли на 22% из-за изменений налогового законодательства, до $6,9 млрд.

При этом РФ в феврале обеспечила 40% импорта нефти Индии и 20% Китая, поставив более 70% своего экспорта нефти в эти две страны.