В МЭА заявили, что РФ в феврале нарастила поставки нефтепродуктов Африке и Турции

По подсчетам агентства, поставки нефтепродуктов в ЕС и страны G7 после введения эмбарго на российское топливо снизились на 2 млн б/с по сравнению с февралем 2022 года

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Россия в феврале 2023 года снизила экспорт нефтепродуктов на 650 тыс. баррелей в сутки по сравнению с февралем 2022 года, снизила поставки в Европу и нарастила в Азию, Африку и на Ближний Восток, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

По подсчетам агентства, поставки нефтепродуктов в ЕС и страны G7 после введения эмбарго на российское топливо снизились на 2 млн б/с по сравнению с февралем 2022 года. В то же время, экспорт в Азию вырос примерно на 300 тыс. б/с, в Африку - на 300 тыс. б/с, в Турцию - на 240 тыс. и на Ближний Восток - на 175 тыс. б/с. Поставки в Латинскую Америку сохранились на прежнем уровне.

Как отмечает МЭА, в то время как поставки российской нефти почти полностью перенаправляются из западных стран в азиатские, диверсификация поставок нефтепродуктов РФ должна быть более разнообразна.