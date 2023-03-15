Продажи седана Kaiyi E5 начнутся на этой неделе

Автомобиль будет доступен в нескольких комплектациях

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Продажи китайского седана Kaiyi E5, который собирается на калининградском "Автоторе", начнутся на этой неделе. Об этом говорится в сообщении автомобильного дилера "Рольф".

"Компания "Рольф" стала официальным дилером китайского бренда Kaiyi в Москве. <...> Первая модель, которая поступит в продажу на этой неделе, - спортивный седан Kaiyi E5. Его производство было запущено на калининградском заводе "Автотор" в конце января 2023 года", - сказано в сообщении.

Автомобиль будет доступен в нескольких комплектациях. E5 является седаном С-класса. То есть это компактный городской автомобиль. Его премьера на мировом рынке состоялась в конце 2021 года. Автомобиль оснащен турбированным двигателем объемом 1,5 литра.

"Автомобили марки будут востребованы у российских потребителей, так как они сопоставимы по характеристикам с моделями, покинувшими наш рынок. При этом они совершенно не уступают им в качестве", - сказал директор по развитию компании "Рольф" Владимир Мирошников, слова которого приводятся в сообщении. Он также отметил, что компания продолжит расширение ассортимента доступных моделей.

В конце января калининградский автомобильный завод "Автотор" приступил к промышленной сборке китайского седана Kaiyi E5. Продажи в РФ новых седанов планировалось начать в первом квартале 2023 года. В пресс-службе завода также отмечали, что до конца 2023 года на рынок предполагается вывести еще три модели бренда.