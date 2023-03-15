Шадаев заявил, что трафик Telegram за 2022 год вырос в три раза

По словам главы Минцифры РФ, также существенно выросла доля трафика у соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Трафик мессенджера Telegram вырос в прошлом году в три раза, также существенно выросла доля трафика у социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники". Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в среду в ходе заседания комитета Госдумы по информационным технологиям.

"Мы видим, что за 2022 год доля трафика существенным образом выросла у "ВКонтакте" и "Одноклассников". В три раза вырос трафик по Telegram", - сообщил Шадаев.

Он отметил, что значимого роста по видеохостингу Rutube не наблюдается. "При этом пользовательское видео активно развивается во "ВКонтакте", - добавил министр.