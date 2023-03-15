Совфед одобрил закон, ограничивающий места для продажи алкоголя в селах

Сейчас розничная продажа алкоголя запрещена на территориях, прилегающих к школам и медучреждениям, спортивным сооружениям, вокзалам, аэропортам, воинским частям

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который дает право органам местного самоуправления (МСУ) муниципальных округов определять места, где запрещена продажа алкоголя. Документ, в частности, призван ограничить места для продажи алкоголя в городских и сельских поселениях.

Закон устанавливает, что границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголя, в том числе при оказании услуг общественного питания, определяется органами местного самоуправления муниципальных округов. Ранее такие полномочия были только у органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов.

Как пояснил член комитета по экономической политике Сергей Алтухов, в марте 2017 года право определять границы территорий, где нельзя продавать алкоголь, забрали у городских и сельских поселений и передали исключительно органам МСУ в районах и городах. В 2019 году появилось новое муниципальное образование - муниципальный округ, куда как раз входят сельские поселения, и в части полномочий образовался правовой вакуум, которым, по словам депутата, "с переменным успехом пользовались рюмочные и распивочные".

Сейчас розничная продажа алкоголя запрещена, включая общепит, на территориях, прилегающих к школам и медицинским учреждениям, спортивным сооружениям, вокзалам, аэропортам, воинским частям.