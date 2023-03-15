Россия может приостановить договоры о двойном налогообложении с недружественными странами

Как отметили в Минфине, введение ограничительных мер в одностороннем порядке является нарушением норм международного права

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Минфин и МИД РФ предлагают приостановить соглашения об избежании двойного налогообложения с недружественными странами до восстановления прав РФ, говорится в сообщении Минфина.

В ведомстве напомнили, что страны Запада с 2022 года вводят односторонние экономические ограничительные меры в отношении РФ, в частности, Евросоюз в феврале 2023 года включил Россию в список несотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере, так называемый черный список ЕС.

Минфин указал, что введение ограничительных мер в одностороннем порядке нарушает нормы международного права. Соответственно, по данным ведомства, у РФ появляются основания, чтобы ввести ответные меры.

"В связи с этим Минфин России и МИД России выступили с предложением к президенту РФ издать указ о приостановлении действия соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми странами, которые ввели против России односторонние экономические ограничительные меры", - указывается в сообщении.

Действие этих соглашений предлагается приостановить до момента, когда будут восстановлены нарушенные права РФ, отметили в Минфине.

В случае поддержки предложения Минфина и МИД РФ применение пониженных ставок налога у источника (освобождений от уплаты налога) в отношении доходов, подпадающих под действие соглашений, приостановят с момента издания указа.