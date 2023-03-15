Совфед одобрил закон о распространении режима ОЭЗ на Курильские острова

Документ также регламентирует особенности таможенного регулирования для ОЭЗ в Калининградской области

ТАСС, 15 марта. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, распространяющий статус территориальной Особой экономической зоны (ОЭЗ) на Курильские острова. Кроме того, документ регламентирует особенности таможенного регулирования для ОЭЗ в Калининградской области.

Закон совершенствует режим территориальной ОЭЗ в Магаданской области и распространяет его на территории Южно-Курильского, Курильского и Северо-Курильского городских округов Сахалинской области.

Для участников ОЭЗ на Курильских островах будут действовать таможенные упрощения, которые есть в территориальной ОЭЗ в Магадане. В частности, регламентируется действие таможенной процедуры свободной таможенной зоны, льготы и особенности декларирования товаров участником ОЭЗ, особенности госконтроля и надзора в этой зоне. Уточняются условия освобождения участников ОЭЗ от налога на прибыль, прописывается порядок электронного взаимодействия участников и таможенных органов.

ОЭЗ на территории города Магадана в его административных границах будет функционировать до 31 декабря 2025 года, ОЭЗ на территории Курильских островов - до 31 декабря 2046 года. Как сообщила ранее первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ольга Ануфриева, эти нормы были разработаны в соответствии с поручением президента РФ.

Также предусматривается проведение на территории Калининградской области эксперимента продолжительностью два года (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2025 года) по использованию пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов. Речь идет о товарах для личного пользования, вывозимых на территорию ЕАЭС с применением Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов.

Как пояснил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин ("Единая Россия"), закон упростит компаниям - резидентам ОЭЗ, которые используют налоговые и таможенные льготы, порядок прохождения таможенных процедур, если товары и изделия ввозятся из-за границы для строительства, ремонта или технического обслуживания различного оборудования, а также для проведения научных исследований.