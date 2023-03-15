Совфед разрешил вкладчикам банка обращаться за страховой выплатой через госуслуги

В настоящее время для получения страхового возмещения требуется личное обращение вкладчика в Агентство по страхованию вкладов или уполномоченный им банк-агент с заявлением и паспортом

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который дает возможность вкладчикам банка обращаться за выплатой страхового возмещения по вкладам дистанционно, в том числе через портал госуслуг.

В настоящее время для получения страхового возмещения по вкладам требуется личное обращение вкладчика в Агентство по страхованию вкладов или уполномоченный им банк-агент с заявлением и паспортом. Одобренным законом предусматривается еще и электронная форма обращения с требованием о выплате возмещения по вкладам, в том числе с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.

Согласно закону, агентство в целях идентификации вкладчика при его обращении в электронной форме использует единую систему идентификации и аутентификации, а также единую биометрическую систему, из которых получает сведения о физических, юридических лицах и их единоличных исполнительных органов.

Как говорится в документе, для физлиц речь идет о фамилии, имени, отчестве, серии и номере паспорта, страховом номере индивидуального лицевого счета. Для компаний - о наименовании, организационно-правовой форме, идентификационном номере налогоплательщика, адресе юридического лица.