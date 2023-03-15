В Дании создадут фонд помощи Украине размером более $1 млрд

Фонд предусматривает также оказание поддержки датским компаниям, которые захотят участвовать в восстановлении Украины

СТОКГОЛЬМ, 15 марта. /ТАСС/. Правительство Дании заключило соглашение с парламентскими партиями о создании украинского фонда в размере 7 млрд крон (более $1 млрд) в 2023 году. Об этом в среду сообщает министерство финансов королевства.

"Правительство вместе с подавляющим большинством в Фолькетинге (парламенте Дании - прим. ТАСС) <...> согласилось создать в 2023 году фонд Украины в объеме 7 млрд крон. Цель фонда - нужды Украины, и необходимо, чтобы Дания скоординировала усилия, направленные на военную, гражданскую и деловую поддержку. Стороны также согласны с тем, что Дания должна оставаться в числе стран, которые больше всего поддерживают Украину по объему помощи", - отмечено в сообщении.

На военную поддержку - оружие, технику и обучение - в 2023 году будет направлено 5,4 млрд крон ($778 млн). На гражданскую помощь - неотложные гуманитарные усилия и долгосрочную реконструкцию - выделяется 1,2 млрд крон ($173 млн).

Фонд предусматривает также оказание поддержки датским компаниям, которые захотят участвовать в восстановлении Украины. Для этого предусмотрено 400 млн крон ($57 млн).