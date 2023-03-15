15 марта, 09:22

Шадаев заявил, что банковские сервисы должны работать на базе российских мессенджеров

Общение учителей с родителями и учениками также должно проходить на российской платформе, считает глава Минцифры

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Банковские сервисы должны работать на базе российских мессенджеров, общение учителей с родителями и учениками также должно проходить на российской платформе. Об этом сообщил глава Минцифры России Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информационным технологиям.

"Когда мы говорим про школы, про общение учителя с родителями, учениками, мы хотим, чтобы это было на доверенной российской платформе. По поводу реализации банковских сервисов на платформе мессенджеров. Здесь тоже совместная с Центробанком позиция - это должно быть на базе российских мессенджеров", - сказал он.

Шадаев также рассказал, что уже десятки тысяч чиновников для рабочих коммуникаций используют российское внутреннее приложение.

"Мы ни в коем случае не хотим ограничивать работу иностранных мессенджеров в личном общении", - подчеркнул министр. 

Теги:
РоссияШадаев, Максут Игоревич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация