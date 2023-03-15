С начала года в Москве уже одобрили льготные инвесткредиты шести предприятиям

Помощь получили производители лекарственных средств, продуктов питания и строительных конструкций

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства одобрил инвестиционные льготные кредиты шести столичным предприятиям на 8,8 млрд рублей в начала года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений в среду.

Там напомнили, что с марта 2022 года в рамках антикризисного пакета мер поддержки фонд предоставляет льготные кредиты промышленным предприятиям и инвесторам, которые строят в столице нежилые объекты. Для этого в марте 2022 года из бюджета города дополнительно выделено 20 млрд рублей.

"Инвестиционные льготные кредиты оказывают бизнесу существенную поддержку в развитии производственной деятельности - они позволяют расширять мощности и развивать выпуск высокотехнологичной продукции. С начала года город одобрил поддержку по этой программе шести столичным предприятиям на 8,8 млрд рублей. Помощь получили производители лекарственных средств, продуктов питания и строительных конструкций", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что ставка по инвестиционным льготным кредитам в июле 2022 года была снижена с девяти до трех процентов, а максимальный размер увеличен с одного до трех миллиардов рублей. Срок оказания поддержки по программе достигает трех лет.

Как отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, столичным предприятиям доступен широкий пул мер системной поддержки - более 20 финансовых и нефинансовых механизмов. В марте 2022 года из-за возросшего внешнего давления на столичную экономику город представил промышленным предприятиям новые эффективные инструменты помощи. Сегодня особую популярность у заводов приобрели льготные кредиты для реализации инвестиционных проектов.

"В феврале 2023 года порядок получения льготных инвестиционных кредитов для промышленных предприятий, работающих на территории города, упрощен. Теперь при оформлении займов организациям, реализующим инвестиционные проекты по строительству промышленной инфраструктуры, не надо выполнять требования по объему выручки от промышленно-производственной деятельности и по численности персонала прошлых лет", - добавили в пресс-службе.