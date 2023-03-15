В Подмосковье создали крупный логистический комплекс за 2 млрд рублей

В городском округе Богородский завершили строительство четырех складских зданий логистического комплекса общей площадью свыше 42 тыс. кв. м

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Строительная компания "Оранта +", резидент индустриального парка "Успенский", завершила строительство крупного логистического комплекса в Подмосковье, инвестиции в проект составили почти 2 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

"В городском округе Богородский завершено строительство четырех складских зданий логистического комплекса общей площадью свыше 42 тыс. кв. м. Инвестиции в проект составляют около 2 млрд рублей. Когда логистический комплекс начнет работу, здесь смогут трудоустроиться 200 жителей Подмосковья", - сказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Отмечается, что на прошлой неделе компания завершила строительство первых двух из четырех корпусов общей площадью 11,3 тыс. кв. м. Теперь сданы еще два.

Резиденты индустриального парка "Успенский" активно развиваются, реализуя различные инвестпроекты. Ранее другой резидент, ООО "Ресурс", получила разрешение на строительство производственно-складского корпуса с холодной камерой общей площадью более 4 тыс. кв. м. Здесь она займется производством сухого животного соединительнотканного белка.