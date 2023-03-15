Совфед одобрил закон об исключительном праве "Почты России" на доставку пенсий в наличных

Эта норма должна вступить в силу с 1 мая

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об исключительном праве "Почты России" доставлять пенсии, выплачиваемые наличными денежными средствами.

В закон "О страховых пенсиях" вводится норма, согласно которой доставка пенсий наличными денежными средствами будет осуществляться исключительно организациями федеральной почтовой связи. Эта норма должна вступить в силу с 1 мая 2023 года. "Доставка страховой пенсии производится по желанию пенсионера через кредитную организацию путем зачисления сумм страховой пенсии на счет пенсионера в этой кредитной организации либо через организации федеральной почтовой связи путем вручения сумм страховой пенсии на дому или в кассе организации федеральной почтовой связи", - говорится в законе.

Как отметил ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, такой алгоритм предполагает гарантированное и бесперебойное получение пенсий на всей территории страны, а также позволит минимизировать затраты по доставке пенсий в сельской и труднодоступной местности. По словам депутата, сегодня 11,9 млн человек получают пенсию наличными, а не через банк, из них 10,4 млн (87%) обслуживаются почтой. Остальным 1,5 млн пенсионерам пенсию приносят альтернативные доставщики, "забирающие самые выгодные участки работы: в крупных городах, где минимальные трудозатраты".

Как отмечал Хинштейн, социальная нагрузка по "доставке пенсий в труднодоступные населенные пункты остается на господрядчике". Кроме того, в случае ЧС, в том числе наводнений, альтернативные доставщики пенсий "просто исчезали". Как уточнял депутат, в таких случаях почте приходилось брать обязательства по доставке на себя.

Закон также отменяет необходимость идентификации физических лиц при почтовых переводах до 15 тыс. рублей за исключением случаев, если у работников почты возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.