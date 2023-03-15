В Великобритании продлили заморозку тарифов на электроэнергию

По подсчетам властей, это позволит домохозяйствам сэкономить в общей сложности около £160 за три месяца

ЛОНДОН, 15 марта. /ТАСС/. Власти Великобритании продлили заморозку тарифов на электроэнергию на среднем уровне в £2,5 тыс. ($3 тыс.) в год для британских домохозяйств на три месяца, до июня. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Минфина Соединенного Королевства.

Эта мера, по подсчетам властей, позволит домохозяйствам сэкономить в общей сложности около £160 ($194) при оплате счетов за электроэнергию, которые выросли на фоне конфликта на Украине. "Стоимость электричества на 50% ниже, чем предсказывалось в октябре, но она остается высокой. Эта мера поддержки поможет снизить расходы до того, как цены, согласно прогнозам, начнут падать с конца июня", - сказано в сообщении.

Британское правительство в сентябре объявило, что средний счет за электричество в стране будет зафиксирован на уровне £2,5 тыс. в год в свете энергокризиса. Без вмешательства властей уже с января семьи в Великобритании платили бы порядка £4 279 ($5,3 тыс.) в год. По данным Минфина, программа помощи с октября позволила домохозяйствам сэкономить в среднем более £1,3 тыс. ($1,6 тыс.) на счетах за электричество.