Москва разочарована решением стран Европы о ликвидации механизма расчетов с Ираном INSTEX

Произошедшее с INSTEX стало отчетливым "звоночком" о неспособности Европы всерьез бороться за СВПД и международное право, заявили в МИД РФ

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Россия разочарована решением Великобритании, Германии и Франции ликвидировать механизм расчетов с Ираном INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges, инструмент для поддержки торговых обменов с Ираном в обход санкций США). Об этом говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Опубликованное 9 марта совместное заявление Великобритании, Германии и Франции о решении стран - акционеров INSTEX ликвидировать этот механизм вызывает разочарование", - отметила дипломат.

Как указала Захарова, таким образом "подведена окончательная черта под усилиями европейских участников СВПД [Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе] и Евросоюза сформировать инфраструктуру международных расчетов для осуществления взаимовыгодного сотрудничества и законной торговли с Ираном, невзирая на нелегитимные санкционные препоны США".

Европейский стресс-тест

"INSTEX рассматривался международным сообществом как одно из практических проявлений амбициозных устремлений Евросоюза обрести подлинную стратегическую автономию и занять самостоятельное место в полицентричном мире. Сегодня вынуждены вновь констатировать, что "единая Европа" в очередной раз провалила тест на политическую субъектность, способность дать отпор противоправным действиям США, нарушившим свои обязательства в рамках СВПД и резолюцию СБ ООН 2231. Сейчас в Евросоюзе безвольно наблюдают за продолжением американской политики "максимального давления" на Иран", - подчеркнула представитель МИД.

Как отметила Захарова, не хотелось бы думать, что основатели INSTEX преднамеренно создавали неоправданные ожидания и вводили в заблуждение деловые круги, прежде всего в своих собственных странах, которые были заинтересованы в поддержании устойчивых торгово-экономических связей с Тегераном и нуждались в защите от нападок Вашингтона. "О подлинных причинах, побудивших учредителей и акционеров INSTEX похоронить свое детище, можно только догадываться. Совершенно очевидно, что реальной коммерческой подоплеки тут меньше всего", - добавила она.

По словам дипломата, с оглядкой на четыре года существования INSTEX можно сделать вывод, что "европейцы, по сути, преуспели в своем главном умении" - сконструировать бюрократическую машину, распределить кабинеты и должности, а также заложить основы функционирования INSTEX. "Но, как и многое другое у них, красиво это выглядело лишь на бумаге. Полноценно заработать данный механизм так и не смог. Попытки переложить вину за свою неудачу на Иран звучат нелепо и унижают тех в Европе, кто занимался хоть чем-то созидательным на фоне американской политики разрушения", - резюмировала официальный представитель дипведомства РФ.

Тревожный "звоночек"

Как отметила Захарова, тем, кто принимал решение о ликвидации, не хватило смелости признать, что европейский бизнес и банковское сообщество не поверили в способность Брюсселя и акционеров INSTEX создать надежно защищенную среду для сотрудничества с Тегераном. "Именно поэтому было столько неопределенности по поводу охвата INSTEX, который перед лицом американских угроз оказался ограничен поставками гуманитарной продукции, хотя и для них не пригодился", - добавила она.

"Произошедшее с INSTEX - это вполне отчетливый "звоночек" о неспособности европейских стран всерьез бороться за СВПД и международное право в целом, отстаивая те решения, которые были скреплены резолюцией СБ ООН 2231", - констатировала официальный представитель МИД России.