Глава Минэнерго заявил, что Россия сохранит добычу угля в 2023 году на уровне 2022 года

Россия в 2022 году снизила экспорт угля на 1%, до 221,2 млн тонн, следует из презентации Николая Шульгинова

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Россия намерена сохранить объем добычи угля в 2023 году на уровне прошлого года. Об этом сказал министр энергетики Николай Шульгинов во время выступления в Госдуме.

"По углю прогнозируем сохранение текущего уровня, который в 2022 году восстановил высокий допандемийный показатель 2019 года", - сказал он.

Россия в 2022 году снизила экспорт угля на 1%, до 221,2 млн тонн, следует из презентации Шульгинова. Экспорт нефти в 2022 году вырос на 7,6%, до 242,2 млн тонн. Потребление электроэнергии - на 1,5%, до 1,124 трлн кВт·ч.

Добыча нефти Россией в прошлом году выросла на 2% - до 535,1 млн тонн, угля на 0,3% - до 443,6 млн тонн. Производство электроэнергии увеличилось на 0,7% - до 1,139 трлн кВт·ч.