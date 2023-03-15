В Минэнерго сообщили, что цена бензина в РФ в 2023 году будет расти в пределах инфляции

Глава ведомства Николай Шульгинов отметил, что в 2022 году цены на бензин фактически остались неизменными

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Минэнерго рассчитывает, что рост цен на бензин и дизельное топливо в 2023 году останется в пределах инфляции, заявил глава министерства Николай Шульгинов во время выступления в Госдуме.

"Минэнерго продолжило мониторинг цен на моторные топлива - в 2022 году цены на бензин фактически остались неизменными, а рост цен на дизель сохранился в пределах инфляции. В 2023 году также рассчитываем на сохранение динамики в пределах инфляции", - сказал он.

По его словам, в 2022 году отрасль полностью удовлетворяла внутренний спрос. Сейчас также продолжается реализация заключенных в 2021 году между Минэнерго и нефтяными компаниями инвестиционных соглашений о модернизации нефтеперерабатывающих производств.

"Суммарные инвестиции в проекты нефтепереработки могут превысить 1 трлн рублей. Они позволят построить и реконструировать 50 технологических установок вторичной переработки нефти и вспомогательных установок, что увеличит на 6% выход светлых нефтепродуктов", - сказал он.