ЕК выступила против потолка цен на электроэнергию в Германии

По словам еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон, эта мера ставит в невыгодное положение другие страны - члены ЕС

ЛОНДОН, 15 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) выступает против установления Германией потолка цен на электроэнергию, поскольку эта мера ставит в невыгодное положение другие страны - члены ЕС. Об этом в среду заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

"У государств ЕС разные бюджетные возможности субсидирования этой отрасли, - приводит ее слова газета Financial Times. - Нам необходимо учитывать, что в сообществе должна быть справедливая конкуренция". Симсон отметила, что Еврокомиссия предлагает план перехода на "предсказуемые схемы ценообразования сроком 5-10 лет", чтобы Германия могла "улучшить ситуацию на рынке электроэнергии".

Министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек объявил ранее о намерении установить цены на электроэнергию на уровне 5-9 евроцентов за киловатт-час. Однако он признал, что это возможно только при наличии большого количества дешевых источников возобновляемой энергии, которые "сначала необходимо создать".