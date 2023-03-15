15 марта, 09:31

ЕК выступила против потолка цен на электроэнергию в Германии

По словам еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон, эта мера ставит в невыгодное положение другие страны - члены ЕС

ЛОНДОН, 15 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) выступает против установления Германией потолка цен на электроэнергию, поскольку эта мера ставит в невыгодное положение другие страны - члены ЕС. Об этом в среду заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

"У государств ЕС разные бюджетные возможности субсидирования этой отрасли, - приводит ее слова газета Financial Times. - Нам необходимо учитывать, что в сообществе должна быть справедливая конкуренция". Симсон отметила, что Еврокомиссия предлагает план перехода на "предсказуемые схемы ценообразования сроком 5-10 лет", чтобы Германия могла "улучшить ситуацию на рынке электроэнергии".

Министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек объявил ранее о намерении установить цены на электроэнергию на уровне 5-9 евроцентов за киловатт-час. Однако он признал, что это возможно только при наличии большого количества дешевых источников возобновляемой энергии, которые "сначала необходимо создать". 

Теги:
Германия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация