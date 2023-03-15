Автомобили Citroen, Renault, Ford и Kia разрешили для ввоза в РФ по параллельному импорту

В перечень также добавили запчасти для сельскохозяйственной и судовой техники брендов Caterpillar, Bauer Kompressoren

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Минпромторг РФ расширил перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта, автомобилями брендов Citroen, Isuzu, Mazda, Opel, Peugeot, Renault, Ford, Genesis, Hyundai, Kia, Dacia и Hino, следует из приказа министерства, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Как сообщалось ранее, перечень также расширен рядом брендов моторных масел - Shell Helix, Rimula, продукцией бренда IKEA, бытовой техники - Zanussi, Wahl, косметики и парфюмерии - Kerastase, Yves Saint Laurent, а также игрушек и детских товаров - Hasbro, Logitech, Nintendo. Кроме того, в перечень добавлены запчасти для сельскохозяйственной и судовой техники брендов Caterpillar, Bauer Kompressoren.

В начале марта 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, отменяющее ответственность за так называемый параллельный импорт. Правительство разрешило ввоз в страну востребованных оригинальных товаров иностранного производства без согласия правообладателей. В начале мая был опубликован перечень товаров для параллельного импорта, в который вошли 56 групп товаров - автокомплектующие, одежда и косметика, техника и смартфоны, причем как определенных брендов, так и в целом категории товаров. В частности, в список вошли бренды автомобилей: GM, Chevrolet, Mitsubishi, Tesla, Honda, Nissan, Land Rover, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Skoda, Audi, Toyota, Lexus, Suzuki, Volvo.