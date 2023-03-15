Глава Минэнерго заявил, что РФ станет технологическим лидером по освоению трудной нефти

По словам Николая Шульгинова, в 2022 году запустили проект по созданию инновационной технологии термохимического воздействия на нетрадиционные нефтеносные горизонты

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Россия создаст технологию, которая выведет страну в технологические лидеры по освоению трудной нефти. Об этом заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов во время выступления в Госдуме.

"В 2022 году запущен проект по созданию инновационной технологии термохимического воздействия на нетрадиционные нефтеносные горизонты. Эта технология не имеет аналогов в мире и может обеспечить не только импортозамещение, но и импортоопережение в освоении ТРИЗ (трудноизвлекаемые запасы - прим. ТАСС)", - сказал он.

Шульгинов отметил, что будущее нефтяной отрасли во многом связано с разработкой трудноизвлекаемых запасов, поэтому в Ханты-Мансийском автономном округе и ведется реализация федерального проекта "Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов".