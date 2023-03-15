Минэнерго и "Газпром" корректируют Восточную газовую программу

По словам министра энергетики Николая Шульгинова, это необходимо для консолидации ресурсной базы и ускорения темпов газификации

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Минэнерго РФ и "Газпром" проводят корректировку Восточной газовой программы для консолидации ресурсной базы и ускорения темпов газификации. Об этом сообщил в Госдуме министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

"В настоящее время министерством и ПАО "Газпром" ведется корректировка Восточной газовой программы для консолидации ресурсной базы добычных проектов и создания единой системы транспортировки, переработки и реализации газа. Цель корректировки - ускорение газификации регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока, независимо от внешней конъюнктуры", - сказал он.

По словам министра, реализация "Силы Сибири" создала возможности для выполнения экспортных обязательств по поставкам газа в Китай и газоснабжения восточных регионов на десятилетия вперед. А сейчас прорабатываются вопросы строительства газопровода "Сила Сибири - 2" и перемычки между "Силой Сибири" и газопроводом Сахалин-Хабаровск-Владивосток.

"Создание инфраструктуры для газификации Красноярского края, Иркутской области, Забайкальского края, Бурятии и ЕАО является важнейшей задачей", - отметил Шульгинов.

Накануне глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что газификация Забайкалья и Бурятии может быть проведена к 2029-2030 гг., если окончательное инвестиционное решение по проекту "Сила Сибири - 2" будет принято в 2023 году.