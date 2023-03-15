СФ одобрил закон о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами

Документ направлен на установление жесткого контроля за этими веществами

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон об обеспечении радиационной безопасности и безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, документ направлен на установление жесткого контроля за этими веществами.

Как отметил первый зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, закон предусматривает приоритет действия нормативно-правовых актов Евразийского экономического союза по установлению требований к радиационной безопасности сельскохозяйственной продукции и продовольствия, "а при отсутствии таких требований они могут быть установлены законодательством РФ". "Также предусматривается обязательное проведение производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности продукции", - сказал сенатор.

Ряд изменений вносится в закон "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами". В частности, определяется, что государственное управление в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами осуществляется уполномоченными правительством РФ федеральными органами исполнительной власти или подведомственными им федеральными государственными бюджетными учреждениями. Устанавливается неограниченный срок действия государственной регистрации удобрений.

Кроме того, вводится порядок предоставления в федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за безопасным обращением с пестицидами, образцов пестицидов и агрохимикатов, а также аналитических стандартов, действующих веществ пестицидов, которые входят в их состав и методику их определения.

Закон определяет перечень оснований для исключения этих веществ из государственного каталога пестицидов и агрохимикатов, которые разрешены к применению в России. Такой каталог ведется Министерством сельского хозяйства РФ.

"Определяется, что оператором федеральной государственной информационной системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов является государственное бюджетное учреждение, подведомственное федеральному органу исполнительной власти. Новеллы позволяют установить жесткий контроль за пестицидами и агрохимикатами", - отметил первый зампред аграрного комитета СФ. Он добавил, что закон потребует принятия постановления правительства по правилам отзыва лицензии на пестициды и агрохимикаты, которое разработает Минсельхоз РФ.