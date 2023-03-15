15 марта, 09:28,
обновлено 15 марта, 09:55
Арктика

Минэнерго прорабатывает вопросы эффективности строительства СПГ-заводов в Арктике

Глава ведомства Николай Шульгинов отметил, что в стране уже реализуются более 35 проектов по созданию СПГ-заводов

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Минэнерго прорабатывает вопросы экономической эффективности строительства СПГ-заводов в Арктике, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов во время выступления в Госдуме.

"Для дальнейшей реализации ее ресурсного потенциала Минэнерго прорабатывает вопросы обеспечения экономической эффективности геологоразведки и строительства заводов по производству СПГ в Арктической зоне ", - сказал он.

Министр отметил, что в стране уже реализуются более 35 проектов по созданию СПГ-заводов.

На сегодня в России реализован ряд СПГ-проектов: "Ямал СПГ", "Сахалин 2", "Криогаз Высоцк". В активной стадии реализации находится комплекс по переработке этансодержащего газа в поселке Усть-Луга, добавил Шульгинов. 

Теги:
РоссияШульгинов, Николай Григорьевич
© Информационное агентство ТАСС
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