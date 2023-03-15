Минэнерго и Минпромторг прорабатывают поддержку мало- и среднетоннажной нефтехимии

Как сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов, его ведомство заключило пять соглашений с компаниями - производителями нефтегазохимической продукции

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Минэнерго и Минпромторг РФ прорабатывают поддержку мало- и среднетоннажной нефтегазохимии, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов во время выступления в Госдуме.

"Еще одно приоритетное направление развития газовой отрасли - нефтегазохимия. Для раскрытия ее потенциала и привлечения инвестиций Минэнерго России заключило пять соглашений с компаниями - производителями нефтегазохимической продукции. Эта работа будет продолжена. Сейчас с Минпромторгом прорабатываем поддержку мало- и среднетоннажной продукции, которая нужна нашей экономике", - сказал он.

Ранее Минпромторг сообщал, что производство российской химической промышленности выросло в денежном выражении по итогам 2022 года, в частности за период января - ноября оно составило более 7 трлн рублей. При этом экспорт продукции российской химии за этот же период составил $36,1 млрд, импорт - $31,6 млрд.