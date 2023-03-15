В России планируют до 2025 года ввод восьми новых угольных обогатительных фабрик

Как отметил министр энергетики Николай Шульгинов, в Якутии продолжается строительство горно-обогатительных комплексов "Денисовский" и "Инаглинский" с общим объемом добычи свыше 20 млн тонн

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. В российской угольной отрасли в 2022 году продолжился рост производственных мощностей, до 2025 года планируется ввод восьми новых обогатительных фабрик, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов во время выступления в Госдуме.

"Продолжился рост производственной мощности угольных компаний, инвестиций в отрасль, налоговых поступлений, а также реализация приоритетных отраслевых проектов. В традиционных районах угледобычи, в частности, на шахтах Кемеровской области - Кузбасса за год были введены пять новых крупных добычных лав с запасами угля свыше 2 млн тонн каждая, а до 2025 года планируется ввод восьми новых обогатительных фабрик", - сказал он.

Министр отметил, что в Якутии, например, продолжается строительство горно-обогатительных комплексов "Денисовский" и "Инаглинский" с общим объемом добычи свыше 20 млн тонн, а также масштабное освоение Эльгинского месторождения коксующегося угля, добыча на котором в 2022 году составила 20 млн тонн с увеличением в перспективе до 45 млн тонн в год. В российской Арктике на территории Красноярского края ведется реализация проекта по освоению Таймырского угольного бассейна с потенциалом отгрузки угля и угольной продукции по Северному морскому пути.

Министр отметил, что для обеспечения реализации современных угольных проектов необходимо совершенствовать законодательство, в том числе в сфере экологии и промышленной безопасности.