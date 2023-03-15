Матвиенко призвала не допустить роста цен на ГСМ в период весенних полевых работ

Председатель Совета Федерации отметила героический труд тружеников села, которые делают все для обеспечения продовольственной безопасности страны

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Необходимо держать на контроле цены на горюче-смазочные материалы в ходе весенней посевной кампании, чтобы не допустить их необоснованного роста. Об этом заявила в среду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"[Необходим] контроль за ценами на горюче-смазочные материалы. Как только начинается посевная, из опыта прошлых лет - обязательно кто-то хочет тут же повысить цены и поставить селян в экономически невыгодные условия. Этого допускать нельзя", - сказала спикер Совфеда на пленарном заседании.

Она отметила героический труд тружеников села, которые делают все для обеспечения продовольственной безопасности страны, и заявила, что главная задача всех уровней власти - создать все необходимые для них условия. Матвиенко попросила сенаторов держать этот вопрос на контроле и разобраться в своих регионах, как идет посевная, какие есть проблемы, а также сообщать о них в комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, чтобы во взаимодействии с Минсельхозом оперативно реагировать.

С таким предложением в ходе заседания выступил глава комитета Александр Двойных. "В этом году мы совместно с ФАС будем особенно внимательно следить и пресекать необоснованные спекулятивные скачки цен, прежде всего на горюче-смазочные материалы, в период весенних полевых работ. <...> Прошу всех коллег-сенаторов, находясь в регионах, вместе с руководителями региональных органов агропромышленного комплекса проанализировать ситуацию и обо всех выявленных проблемах информировать наш комитет", - сказал он.

"Наши аграрии неплохо стартовали. По состоянию на 15 марта в целом по стране подкормлены 4,2 млн озимых зерновых культур. Это лучше, чем в прошлом году. У нас было 3,8 млн га", - сказал парламентарий.

Он обратил внимание, что это первая посевная кампания, подготовка к которой ведется "в условиях беспрецедентного санкционного давления". "Время для нас очень ответственное, мы не можем допустить малейших проблем в продовольственной безопасности нашей страны. Государству необходимо обеспечить физическую и ценовую доступность для аграриев всех материально-технических ресурсов. В первую очередь, семян, горюче-смазочных материалов, сельхозтехники, запчастей, средств защиты растений и удобрений", - сказал глава комитета СФ.