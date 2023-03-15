СМИ: Raiffeisen планирует обменять российскую "дочку" на активы Sberbank Europe

В австрийской банковской группе назвали вероятность проведения сделки "теоретическим соображением"

ВЕНА, 15 марта. /ТАСС/. Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) изучает возможность обмена со Сбербанком своей российской дочерней кредитной организации - Райффайзенбанка, на активы Sberbank Europe. Об этом в среду сообщила газета Der Standard со ссылкой на данные портала Falter.

По данным издания, менеджеры Raiffeisen с главой банковской группы Йоханном Штроблем разработали план под названием "проект Красная птица". Он предусматривает переход прав собственности на активы RBI в России к Сберу, в то время как австрийской компании отойдут активы Sberbank Europe. Эта сделка характеризуется как "скрытый бартер". В качестве причин для ее реализации называются невозможность прямого получения Сбербанком прибыли от продажи своих европейских активов из-за санкций ЕС и введенные властями РФ ограничения на вывод валюты за рубеж, не дающие Raiffeisen воспользоваться дивидендами своей российской "дочки".

В австрийской банковской группе назвали вероятность проведения сделки по обмену активами со Сбербанком "теоретическим соображением". В Raiffeisen также подчеркнули свою приверженность соблюдению режима антироссийских санкций и отметили, что намерены заранее согласовывать с австрийскими властями любые подобные сделки.

Об интересе RBI к приобретению остатков активов Sberbank Europe портал Falter сообщил 28 февраля. 2 марта депутат парламента Австрии от правящей партии "Зеленые" Нина Томаселли направила в министерство финансов республики запрос с требованием заблокировать данную сделку. Она назвала ее проведение "небезопасным" и сообщила о "возможном ущербе австрийским интересам" в случае реализации проекта.

Австрийский финансовый регулятор отозвал банковскую лицензию Sberbank Europe в декабре 2022 года. Группа находится под санкциями Евросоюза, в связи с этим для осуществления сделки понадобится согласие Национального банка Австрии.

Sberbank Europe AG - банковская группа, в состав которой входили активы в Восточной и Центральной Европе. Штаб-квартира Sberbank Europe AG расположена в Вене, 100% акций группы принадлежит Сбербанку. Sberbank Europe был представлен на восьми европейских рынках: в Австрии, Боснии и Герцеговине, Венгрии, Германии, Сербии, Словении, Хорватии и Чешской Республике. Весной 2022 года члены группы в большинстве европейских стран были лишены банковских лицензий либо перешли под контроль местных банковских групп.