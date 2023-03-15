Минцифры примет решение о нулевой ставке налога для IT по итогам II-III кварталов

В настоящее время законодательством предусмотрена нулевая ставка по налогу на прибыль для IT-компаний до 31 декабря 2024 года

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Решение о поддержке продления нулевого налога на прибыль для IT-компаний в РФ будет приниматься Минцифры по итогам финансовых результатов за второй и третий кварталы. Об этом сообщил журналистам глава министерства Максут Шадаев.

"Так как налог на прибыль - это в основном источник пополнения региональных бюджетов, поэтому мы посмотрим, как себя будут чувствовать эти компании за второй и третий кварталы и будем принимать решение", - сказал министр.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что Минцифры предложило сделать бессрочной нулевую ставку по налогу на прибыль для IT-компаний. В настоящее время законодательством предусмотрена нулевая ставка по налогу на прибыль для IT-компаний до 31 декабря 2024 года. Закон, обнуливший налог на прибыль до 2024 года для IT-компаний, был принят весной 2022 года. Он был одной из мер поддержки для сектора после введения санкций США и ЕС.