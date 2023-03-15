Польша и Украина намерены создать сеть электропередачи между Ровно и Хелмом

Также страны работают над модернизацией энергетического соединения между Хмельницкой АЭС и Жешувом, отметил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий

ВАРШАВА, 15 марта. /ТАСС/. Власти Польши и Украины намерены создать сеть электропередачи между Ровенской АЭС и польским городом Хелмом. Об этом заявил в среду премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, выступая на конференции, посвященной польско-украинскому энергетическому сотрудничеству.

"Мы обсуждаем соединение между Ровно и Хелмом. Там есть АЭС, и также в будущем могут появиться излишки. Мы можем использовать "зеленую" энергию, импортируя ее в Польшу", - сказал он.

Как напомнил Моравецкий, также Польша и Украина работают над модернизацией энергетического соединения между Хмельницкой АЭС и польским Жешувом. "Уже сегодня мы прилагаем вместе с нашими украинскими партнерами общие усилия, чтобы по этому соединению могло идти электричество", - отметил он.