Внедрение ИИ в ключевые отрасли РФ может прибавить 1-2% к приросту ВВП до 2030 года

В 2022 году сумма выданных из федерального бюджета грантов на эти меры составила 3,6 млрд рублей

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в ключевые отрасли экономики РФ может прибавить 1-2% к приросту ВВП до 2030 года, следует из отчета АНО "Цифровая экономика" "Искусственный интеллект в здравоохранении".

"1-2% роста ВВП страны до 2030 года может дать внедрение ИИ в ключевые отрасли экономики", - говорится в отчете, который представил генеральный директор АНО Сергей Плуготаренко в ТАСС.

В 2022 году сумма выданных из федерального бюджета грантов на эти меры составила 3,6 млрд рублей. Было поддержано 269 ИИ-решений, а 173 - прошли акселерацию.

По программам дополнительного образования с софинансированием государства в 2022 году было подготовлено 1,7 тыс. экспертов в ИИ. Плуготаренко отметил, что ждет большего количества подготовленных кадров в будущем.