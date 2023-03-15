Польша сообщила о приглашении к участию в поиске и добыче энергоносителей на Украине

По словам премьер-министра республики Матеуша Моравецкого, Варшава намерена играть ведущую роль в процессе отказа Европы и соседних стран от российских энергоносителей

ВАРШАВА, 15 марта. /ТАСС/. Польша получила приглашение участвовать в проектах по поиску и добыче углеводородов на Западной Украине. Об этом заявил в среду премьер-министр республики Матеуш Моравецкий на конференции, посвященной польско-украинскому энергетическому сотрудничеству.

"Нас уже сейчас приглашают к общим проектам по добыче, поиску на Украине. Конечно, там должен воцариться мир. Но такие проекты возможны. Переговоры касаются разных сфер, в том числе поиска газа на территории Западной Украины", - сказал он.

По словам Моравецкого, Польша намерена играть ведущую роль в процессе отказа Европы и соседних стран от российских энергоносителей. Как считает польский премьер, после завершения конфликта на Украине "откроются огромные перспективы". "Одна из сфер, где мы можем вместе совершить огромный прорыв, революцию, - это энергетика", - отметил он.