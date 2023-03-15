Ozon завершил строительство собственного логистического комплекса в Казахстане

В компании сообщили, что он заработает в ближайшие месяцы

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Ozon завершил строительство собственного логистического комплекса в Астане, он заработает в ближайшие месяцы, говорится в сообщении компании.

"В Астане завершилось строительство логистического хаба Ozon - крупнейшего в секторе электронной коммерции в Казахстане", - отмечается в сообщении.

Складской центр общей площадью 38 тыс. кв. м откроется в ближайшие месяцы и сможет обрабатывать не менее 260 тыс. заказов в сутки, на хранении могут находиться до 9 млн товаров. С его запуском сроки доставки в Россию уменьшатся в 1,5 раза, по территории Казахстана - в 2 раза.

Ozon начал расширять присутствие в Казахстане со второй половины 2021 года, логистическая инфраструктура компании включает в себя два сортировочных центра в Алматы и Астане, а также около полусотни брендированных пунктов выдачи заказов. Также в феврале 2022 года компания запустила свою курьерскую доставку в Алматы, Астане и Караганде.

С 2021 года компания развивает присутствие в странах СНГ - с тех пор Ozon локализовал бизнес в Казахстане и Беларуси. Для укрепления позиций в этих странах Ozon начал строить собственную логистическую инфраструктуру и развивать платформу маркетплейса для местных предпринимателей. В декабре 2022 компания открыла представительство в Кыргызстане и запустила сортировочный центр в Бишкеке.