Минэнерго выбрало восемь приоритетных проектов новых ГЭС на Дальнем Востоке и Сибири

По словам главы ведомства Николая Шульгинова, суммарная мощность объектов составляет 4,7 ГВт

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Министерство энергетики определило восемь приоритетных, наиболее проработанных проектов ГЭС суммарной мощностью 4,7 ГВт в регионах Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщил министр энергетики Николай Шульгинов во время выступления в Госдуме.

"В сфере гидроэнергетики министерством определены восемь приоритетных наиболее проработанных проектов ГЭС суммарной мощностью 4,7 ГВт в регионах Сибири и Дальнего Востока", - сказал он.

В сентябре 2022 года глава Минэнерго РФ сообщал ТАСС, что министерство разработало план-график строительства в стране гидроэлектростанций в период до 2040 года. По его словам, в план вошли проекты восьми станций суммарной мощностью 4,7 ГВт и объемом инвестиций на уровне 961 млрд рублей. Министр отмечал, что план требуется утвердить.